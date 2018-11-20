Власти Карелии выставили на продажу два совхоза

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Фонд госимущества Республики Карелия объявил о стоимости продажи двух государственных совхозов, включенных в программу приватизации - ОАО "Совхоз Толвуйский" и ОАО "Совхоз Ведлозерский".
На торги выставлено 100% акций, принадлежащих правительству республики.
Пакет акций ОАО "Совхоз Толвуйский" продается за 28 млн. рублей при их номинальной стоимости 69 млн. рублей.
Акции ОАО "Совхоз Ведлозерский" выставлены на продажу за 42 млн. рублей при их номинальной стоимости 90 млн. рублей.
Почему совхозы выставлены на продажу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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