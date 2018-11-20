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Новости. Общество
12:37, 20 Ноября 2018
фото: vk.com/fgirk / Фонд государственного имущества РК

Власти Карелии выставили на продажу два совхоза

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Фонд госимущества Республики Карелия объявил о стоимости продажи двух государственных совхозов, включенных в программу приватизации - ОАО "Совхоз Толвуйский" и ОАО "Совхоз Ведлозерский".

На торги выставлено 100% акций, принадлежащих правительству республики.

Пакет акций ОАО "Совхоз Толвуйский" продается за 28 млн. рублей при их номинальной стоимости 69 млн. рублей.

Акции ОАО "Совхоз Ведлозерский" выставлены на продажу за 42 млн. рублей при их номинальной стоимости 90 млн. рублей.

Почему совхозы выставлены на продажу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Жорж
2018-11-20 13:10:55
третий объект забыли выставить на торги , на ул . Свердлова ------------------- Министерство сельского хозяйства РК .
zanoza
2018-11-20 13:03:49
"Ранее в Минсельхозе поясняли, что износ основных фондов совхоза «Толвуйский» достиг 72%, «Ведлозерский» - 66%. Оба совхоза по итогам 2017 года сработали в убыток. Чтобы модернизировать производства этих предприятий требуется около 1,8 млрд рублей. Таких денег в бюджете Карелии нет, поэтому министерство не видело другого выхода, чем привлечение профильного инвестора". И мы должны в это поверить? Распродаётся то, что ещё не успели продать предшественники. Развал региона продолжается!
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