Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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Новости. Общество
08:43, 11 Апреля 2018

Власти Карелии заинтересовались общественным транспортом Петрозаводска

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Глава Карелии Артур Парфенчиков создал рабочую группу по разработке мер повышения эффективности транспортного обслуживания населения в Петрозаводске.

Ее руководителем стал первый заместитель главы региона Александр Чепик.

Заместитель главы администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова стала секретарем рабочей группы.

Также в нее вошли мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, депутаты Законодательного Собрания Марина Гуменникова и Анна Лопаткина, депутат Петросовета Сергей Дьяконов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов, вице-премьер Оксана Чебунина и др.

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Комментарии

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Os
2018-04-11 08:58:21
Электробусы то появятся?
User
2018-04-11 09:05:25
Os, скорее троллейбусы исчезнут.
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