Власти Карелии заинтересовались общественным транспортом Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков создал рабочую группу по разработке мер повышения эффективности транспортного обслуживания населения в Петрозаводске.

Ее руководителем стал первый заместитель главы региона Александр Чепик.

Заместитель главы администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова стала секретарем рабочей группы.

Также в нее вошли мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, депутаты Законодательного Собрания Марина Гуменникова и Анна Лопаткина, депутат Петросовета Сергей Дьяконов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов, вице-премьер Оксана Чебунина и др.