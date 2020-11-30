890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Нашлось объяснение, зачем могут заварить все мусоропроводы в жилых домах 9
30.11.2020 16:28
Бронетранспортер переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге 2
30.11.2020 21:30
МВД предложило ввести отдельный перечень навыков для экзамена на права
30.11.2020 21:05
Туристы активно бронируют жилье в Карелии уже на лето следующего года 1
30.11.2020 18:00
Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин по ОРВИ 22 класса 2
30.11.2020 16:10
В Петрозаводске гаражные воры сдали в металлолом запчасти от автомобиля 1
30.11.2020 18:20

Власти Карелии ждут заявок на участие в концессии по переработке мусора

Новости. Экономика
15:25, 01 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Мусороперерабатывающий комплекс и полигон для захоронения отходов планируется построить в 2023 году.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии разместило на официальном сайте государственных торгов проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. C предложением заключить такое соглашение к главе республики Артуру Парфенчикову в конце октября обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин, и теперь карельское Минприроды ждет заявок от потенциальных инвесторов на строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом.

ООО "МЦЕ Инвест Рус" является дочерней фирмой чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл", которая владеет 51% уставного капитала общества. Другие 49% принадлежат физическому лицу Ксении Ненашевой, а общий уставный капитал фирмы составляет 363 миллиона рублей.

Заявки на участие в концессионном соглашении Минприроды Карелии будет принимать до конца нынешнего года, и, если этот проект заинтересует кого-либо еще, кроме ООО "МЦЕ Инвест Рус", республиканским властям придется определить концессионера с помощью конкурса. Как ожидается, мусороперерабатывающий комплекс и полигон для захоронения отходов будут построены в Карелии в 2023 году, а сроки их эксплуатации составят 30 и 25 лет соответственно.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»