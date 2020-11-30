Власти Карелии ждут заявок на участие в концессии по переработке мусора

Мусороперерабатывающий комплекс и полигон для захоронения отходов планируется построить в 2023 году.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии разместило на официальном сайте государственных торгов проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. C предложением заключить такое соглашение к главе республики Артуру Парфенчикову в конце октября обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин, и теперь карельское Минприроды ждет заявок от потенциальных инвесторов на строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом.

ООО "МЦЕ Инвест Рус" является дочерней фирмой чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл", которая владеет 51% уставного капитала общества. Другие 49% принадлежат физическому лицу Ксении Ненашевой, а общий уставный капитал фирмы составляет 363 миллиона рублей.

Заявки на участие в концессионном соглашении Минприроды Карелии будет принимать до конца нынешнего года, и, если этот проект заинтересует кого-либо еще, кроме ООО "МЦЕ Инвест Рус", республиканским властям придется определить концессионера с помощью конкурса. Как ожидается, мусороперерабатывающий комплекс и полигон для захоронения отходов будут построены в Карелии в 2023 году, а сроки их эксплуатации составят 30 и 25 лет соответственно.

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