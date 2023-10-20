Власти Лоухского района отчитались о коммунальном развитии райцентра

Чиновники похвастались новой водоразборной колонкой в поселке Лоухи.
В официальном сообществе администрации района рассказали об установке новой водоразборной колонки на пересечении улиц Совхозная — Набережная в поселке Лоухи.
«Работы выполняли МУП «Лоухские коммунальные сети», - доложили местные власти.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 23 числа, в ряде домов Беломорска на целый день отключат отопление.
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