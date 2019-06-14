Власти намерены признать ФАП в поселке Пай аварийным

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Власти Карелии оценят состояние фельдшерско-акушерского пункта в поселке Пай Прионежского района.
"В 2019 проведут техническую экспертизу здания фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Пай Прионежского района. После признания его аварийным будет решаться вопрос о строительстве нового ФАПа", - сообщает пресс-служба правительства Карелии.
На сегодняшний день одноэтажное деревянное здание 1956 года постройки полностью изношено. После того, как в 2018 году соседи - отделение сестринского ухода - покинули свои помещения, большая часть здания пустует.
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