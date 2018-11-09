Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 09 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

Власти намерены сделать выводы о причинах закрытия детсада в Петрозаводске после проверки

По теме

Правительство решило обследовать более 1,3 тыс домов Карелии по программе капремонта
09.11.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
09.11.18 07:55
Популярный в Петрозаводске автобус может изменить свой маршрут
09.11.18 06:40
Все новости
Загрузка...

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк призвала не делать поспешных выводов о ситуации с детсадом №53 на улице Ленинградской до окончания межведомственной проверки.

"По поводу ситуации с детским садом №53 в Петрозаводске. В первую очередь необходимо говорить о безопасности. Отмечу, что как только появилась информация о возможной угрозе для детей, были незамедлительно приняты меры по обеспечению их безопасности. Второй момент, публикации в СМИ об отсутствии необходимых лицензий и разрешений. К сожалению, не все данные, освещенные в прессе, соответствуют действительности. Но, чтобы не делать преждевременных выводов, дождёмся итогов межведомственной проверки, которая началась накануне. Мы обязательно проинформируем об ее итогах", - написала Кабатюк на своей официальной странице "ВКонтакте".

Детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

Правительство решило обследовать более 1,3 тыс домов Карелии по программе капремонта
09.11.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
09.11.18 07:55
Популярный в Петрозаводске автобус может изменить свой маршрут
09.11.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
03.11.2018, 18:50
ВИДЕО, ФОТО: В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
03.11.2018, 19:50
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в Шуе
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

08.11.2018 09:50
Обществоведение
"У нас выходных не бывает"
Михаил Полыванчук, замдиректора компании "ТехРент", откровенно ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся уборки дорог в Петрозаводске.
 Карелия как сувенирный пряник 2
07.11.2018 16:39
Китай и "новости из будущего" 2
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
"Это административный и судебный произвол" 14
01.11.2018 15:26
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

Марш в годовщину Октябрьской революции в Петрозаводске 2018
07.11.2018 18:32
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»