Власти намерены сделать выводы о причинах закрытия детсада в Петрозаводске после проверки

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк призвала не делать поспешных выводов о ситуации с детсадом №53 на улице Ленинградской до окончания межведомственной проверки.

"По поводу ситуации с детским садом №53 в Петрозаводске. В первую очередь необходимо говорить о безопасности. Отмечу, что как только появилась информация о возможной угрозе для детей, были незамедлительно приняты меры по обеспечению их безопасности. Второй момент, публикации в СМИ об отсутствии необходимых лицензий и разрешений. К сожалению, не все данные, освещенные в прессе, соответствуют действительности. Но, чтобы не делать преждевременных выводов, дождёмся итогов межведомственной проверки, которая началась накануне. Мы обязательно проинформируем об ее итогах", - написала Кабатюк на своей официальной странице "ВКонтакте".

Детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.