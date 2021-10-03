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Власти не планируют массово закрывать школы в России из-за роста заболеваемости COVID

Новости. Общество
19:40, 03 Октября 2021
фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

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Минпросвещения не планирует массового закрытия школ из-за пандемии, локдауна в системе образования не будет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — сообщил Кравцов, передает ТАСС.

При этом министр заявил, что каждый регион должен самостоятельно принимать решение о закрытии школ. По словам Кравцова, сейчас в России из-за пандемии закрыты около 0,1% школ.

С 1 сентября в российских школах усилили противоэпидемические меры. Кроме того, в министерстве также поддержали инициативу о недопустимости принудительной вакцинации или санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования. Также там заявляли, что не будут требовать от школьников прививки от коронавируса для допуска на занятия.

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