Власти объявили, когда в Карелии будут восстанавливать 100% вырубленных лесов

Рубки леса, проводимые в Карелии, сопровождаются обязательными мероприятиями по лесовосстановлению, заявил и.о. министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

Об этой работе он рассказал на сегодняшнем онлайн-заседании правительства Карелии.

"У нас в 2024 году 100% лесов, пройденных сплошной рубкой, должны пройти мероприятия по лесовосстановлению. На 2020 год у нас чуть более 90% проходит. Безусловно будут требования предъявляться всем участникам…", - сказал Щепин.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".