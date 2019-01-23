11:26, 23 Января 2019
Власти определили порядок общественных слушаний о закрытии медучреждений Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства о порядке проведения общественных слушаний, которые потребуются в случаях закрытия медицинских организаций в сельской местности.
Документ регламентирует проведение общественных слушаний "в целях учета мнения жителей сельского населенного пункта о ликвидации единственной медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти Республики Карелия, расположенной в данном сельском населенном пункте, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения", говорится в тексте постановления.
Решения участников слушаний будут приниматься простым большинством голосов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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