Власти определили порядок общественных слушаний о закрытии медучреждений Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства о порядке проведения общественных слушаний, которые потребуются в случаях закрытия медицинских организаций в сельской местности.

Документ регламентирует проведение общественных слушаний "в целях учета мнения жителей сельского населенного пункта о ликвидации единственной медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти Республики Карелия, расположенной в данном сельском населенном пункте, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения", говорится в тексте постановления.

Решения участников слушаний будут приниматься простым большинством голосов, сообщают "Вести Карелии".

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