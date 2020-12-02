Власти Петрозаводска больше не могут брать крупные кредиты в банках – долг и так на пределе

Муниципальный долг Петрозаводска в 2021 году почти достигнет предельно возможного уровня.

Это следует из проекта бюджета города на 2021 год, который принял в первом чтении Петросовет.

Согласно документу, размер муниципального долга достигнет 2,2 млрд рублей, что составит 93% к объему налоговых и не налоговых доходов городской казны.

По этой причине власти города больше не смогут брать крупные кредиты в банках, как это было в прежние годы, чтобы покрывать дефицит бюджета.

Подробнее о проблемах, которые ждут городскую казну в 2021 году, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».