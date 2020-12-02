Власти Петрозаводска больше не могут брать крупные кредиты в банках – долг и так на пределе

Муниципальный долг Петрозаводска в 2021 году почти достигнет предельно возможного уровня.
Это следует из проекта бюджета города на 2021 год, который принял в первом чтении Петросовет.
Согласно документу, размер муниципального долга достигнет 2,2 млрд рублей, что составит 93% к объему налоговых и не налоговых доходов городской казны.
По этой причине власти города больше не смогут брать крупные кредиты в банках, как это было в прежние годы, чтобы покрывать дефицит бюджета.
Подробнее о проблемах, которые ждут городскую казну в 2021 году, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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