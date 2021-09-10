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Власти Петрозаводска до конца года собираются потратить 1,4 млрд рублей, в основном, на стройки

Новости. Общество
12:51, 15 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Парламент Карелии решил выделить дополнительно 1,4 млрд рублей на социально-экономическое развитие Петрозаводска.

 Эта сумма фигурирует в законопроекте о внесении изменений в бюджете республики, который был принят на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

По словам представителя правительства в парламенте Юрия Шабанова, дополнительные деньги пойдут, в основном, на решение задач по строительству различных объектов.

«Это не только строительство, но и вопросы, связанные с покупкой транспорта и так далее. Это большой перечень, который обсуждался уже давно, еще с начала года», — пояснил Шабанов.

По его словам, конкретные статьи расходов будут определены до 1 октября.

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