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Власти Петрозаводска снова хотят приватизировать здание, проданное 2 года назад

Новости. Экономика
12:01, 11 Декабря 2020
фото: Яндекс. Карты
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Администрация Петрозаводска решила снова выставить на продажу здание бывшего магазина, которое пытались приватизировать в 2019 году, но сделка была сорвана.

В программу приватизации на 2021 год включено заброшенное здание на Березовой аллее, где несколько лет назад размещался магазин "Ленторг". Оно было продано в 2019 году за 21,7 млн рублей петрозаводскому предпринимателю, но сделка не была доведена до конца.

Покупатель заявил, что состояние здания оказалось гораздо хуже, чем следовало из аукционной документации.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-11 12:12:50
Помню как либерастня визжала, что на этом месте коммерс жилой дом построит :)
Гость
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