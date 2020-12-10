Власти Петрозаводска снова хотят приватизировать здание, проданное 2 года назад

Администрация Петрозаводска решила снова выставить на продажу здание бывшего магазина, которое пытались приватизировать в 2019 году, но сделка была сорвана.

В программу приватизации на 2021 год включено заброшенное здание на Березовой аллее, где несколько лет назад размещался магазин "Ленторг". Оно было продано в 2019 году за 21,7 млн рублей петрозаводскому предпринимателю, но сделка не была доведена до конца.

Покупатель заявил, что состояние здания оказалось гораздо хуже, чем следовало из аукционной документации.

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