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Власти Петрозаводска ищут для работы в мэрии специалистов-финансистов

Новости. Общество
15:42, 04 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Администрация столицы Карелии сообщила о вакантных должностях специалистов в финансовом управлении.

Вакантными стали места в финансовом управлении комитета финансов для формирования и исполнения бюджета Петрозаводского городского округа.

Как рассказали в мэрии, соискатель на должность должен обладать знаниями в сфере бюджетных правоотношений и иметь высшее образование по специальности: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Финансы и кредит».

Трудоустройство осуществляется на условиях срочного трудового договора на период отпуска по беременности и родам основного работника и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Резюме присылать на адрес электронной почты: fu@petrozavodsk-mo.ru

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Комментарии

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Горожанин
2022-02-04 16:37:27
Похоже, в мэрии изменилась ситуация и теперь там по-настоящему работать надо, раз желающих вдруг не стало!
сникерс
2022-02-04 16:23:20
чего искать? Своих дочурок и сынков пусть чинуши устраивают. Бабки есть, работать не надо, родичи если что прикроют. Знания теперь вообще не нужны, главное родиться в нужной семье или в койке с кем надо покувыркаться
Сокол Шоко
2022-02-04 16:03:18
Очень интерестно.
Ванёк
2022-02-04 15:53:28
Там скоро , кроме приставов и работать будет некому . Изведут демоны всех .
Сокол Шоко
2022-02-04 16:02:55
Ванёк, Да да :)
Ванёк
2022-02-04 16:08:14
Сокол Шоко, так и сами то не работники , зопа там короче .
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