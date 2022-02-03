Власти Петрозаводска ищут для работы в мэрии специалистов-финансистов

Администрация столицы Карелии сообщила о вакантных должностях специалистов в финансовом управлении.

Вакантными стали места в финансовом управлении комитета финансов для формирования и исполнения бюджета Петрозаводского городского округа.

Как рассказали в мэрии, соискатель на должность должен обладать знаниями в сфере бюджетных правоотношений и иметь высшее образование по специальности: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Финансы и кредит».

Трудоустройство осуществляется на условиях срочного трудового договора на период отпуска по беременности и родам основного работника и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

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