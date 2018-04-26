Власти Петрозаводска купили 10 квартир детям-сиротам

Ключи от десяти новых квартир, купленных для предоставления детям-сиротам, вручены новым жильцам, сообщили в администрации Петрозаводска.

Программа по обеспечению жильем воспитанников детских домов реализуется в столице Карелии.

Ключи от десяти новых квартир, купленных для предоставления детям-сиротам, вручены в минувшую среду 25 апреля новым жильцам.

"В этом году мы планируем приобрести тридцать благоустроенных однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая, в домах, введенных в эксплуатацию не ране 2014 года", - отметил начальник управления жилищного хозяйства Администрации Петрозаводска Евгений Перов.

В настоящее время объявлен аукцион на приобретение еще 20 новых квартир для детей-сирот.