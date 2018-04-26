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Новости. Общество
10:42, 26 Апреля 2018

Власти Петрозаводска купили 10 квартир детям-сиротам

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Ключи от десяти новых квартир, купленных для предоставления детям-сиротам, вручены новым жильцам, сообщили в администрации Петрозаводска.

Программа по обеспечению жильем воспитанников детских домов реализуется в столице Карелии.

Ключи от десяти новых квартир, купленных для предоставления детям-сиротам, вручены в минувшую среду 25 апреля новым жильцам.

"В этом году мы планируем приобрести тридцать благоустроенных однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая, в домах, введенных в эксплуатацию не ране 2014 года", - отметил начальник управления жилищного хозяйства Администрации Петрозаводска Евгений Перов.

В настоящее время объявлен аукцион на приобретение еще 20 новых квартир для детей-сирот.

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Комментарии

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кир
2018-04-26 10:52:49
Сколько сирот живет в ранее полученных квартирах за последние 10-15 лет? Или многие квартиры уже отобраны (куплены) "на законных основаниях" и принадлежат другим владельцам?
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