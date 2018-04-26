Власти Петрозаводска купили 10 квартир детям-сиротам

По теме
Загрузка...
Ключи от десяти новых квартир, купленных для предоставления детям-сиротам, вручены новым жильцам, сообщили в администрации Петрозаводска.
Программа по обеспечению жильем воспитанников детских домов реализуется в столице Карелии.
Ключи от десяти новых квартир, купленных для предоставления детям-сиротам, вручены в минувшую среду 25 апреля новым жильцам.
"В этом году мы планируем приобрести тридцать благоустроенных однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая, в домах, введенных в эксплуатацию не ране 2014 года", - отметил начальник управления жилищного хозяйства Администрации Петрозаводска Евгений Перов.
В настоящее время объявлен аукцион на приобретение еще 20 новых квартир для детей-сирот.
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
22.04.2018, 13:55
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
20.04.2018, 10:39
Аналитика
Сегодня 11:23
Обществоведение
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
24.04.2018 13:27
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
Чтиво
25.04.2018 09:55
Личное мнение
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Комментарии