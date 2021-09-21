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Власти Петрозаводска нашли подрядчиков для вывоза свалок, образующихся у контейнерных площадок

Новости. Общество
09:16, 24 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Несанкционированные свалки вблизи городских контейнерных площадок планируют убрать до 1 декабря.

Администрация Петрозаводска заключила договоры с подрядчиками на вывоз свалок вблизи городских контейнерных площадок. Ликвидировать габаритный мусор с муниципальных территорий предстоит ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Экосервис» и ООО «АктивПро». Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсетях.

«Организации уже взялись за работу. Свалки, к примеру, вывезли на проспектах Ленина, 35 и Александра Невского, 60, на улицах Труда, 7, Инженерной, 21, Калинина, 25 и 44, Машезерской, 14, Лизы Чайкиной, 3, Владимирской, 17, Маршала Мерецкова, 9, Луначарского, 14, Лососинском шоссе, 29. Работа по ликвидации свалок продолжится: договоры с подрядчиками действуют до 1 декабря», — пишет мэр города, уточнив, что расчистят места возле контейнерных площадок благодаря выделенной субсидии из бюджета республики.

Любарский напоминает, что в дальнейшем порядок у площадок зависит только от горожан. Это актуально накануне сезон «переобувки» резины на автомобилях.

Глава Петрозаводска отметил, что на территории производственной базы ПМУП «Автоспецтранс» продолжает работу пункт приёма шин. Старые покрышки от легкового транспорта можно сдать по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена). Пункт приема работает без выходных с 9.00 до 17.00. Один человек может сдать в муниципальное предприятие до четырёх шин.

«Городские контейнерные площадки не предназначены для складирования авторезины, к тому же шины требуют специальной утилизации. То же касается и строительного мусора. Призываю всех петрозаводчан быть ответственнее. Чистота родного города зависит от каждого жителя города», — пишет Любарский.

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