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Власти Петрозаводска объяснили вырубку леса на Кукковке необходимостью обезопасить детей (ФОТО)

Новости. Общество
14:43, 02 Декабря 2020
фото: Анна Редькина / ВК
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В мэрии столицы Карелии заявили, что снос деревьев, который происходит в парке Защитников города, необходим для обеспечения безопасности соседних детсадов.

Рабочие сносят деревья в петрозаводском парке Защитников города, расположенном на Кукковке. Фото с места рубок появились в соцсети. Снимки разместила Анна Редькина. 

"Лесоповал в городе Петрозаводске продолжается! Администрация и стройбизнес ненавидят парки и любят деньги. Очередной кусок парка на Кукковке вырублен. В планах-генпланах вообще пустить Парк Защитников Города в расход. Думаю, даже то, что там проходил рубеж обороны города в 1941-м году, их не остановит. Это мы уже поняли по Каменному Бору. Мне вот интересно, жителям города не нужен лес? Почему молчим?", - написала автор поста. 

В пресс-центре мэрии Петрозаводска сообщили "Столице на Онего", что рабочие срубили аварийные и опасные деревья, которые могут упасть на территории двух строящихся там детских садов.

В администрации заявили, что указанный участок земли находится в частной собственности. В мэрии добавили, что к ним никто не обращался за разрешением на строительство на этой территории.

Ранее сообщалось, что решение суда Петрозаводска о незаконности сноса деревьев в парке "Каменный бор" оставлено в силе.

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