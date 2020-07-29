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Власти Петрозаводска объявили аукционы на покупку жилья для сирот

Новости. Общество
14:43, 30 Июля 2020
фото: © Fotolia/ Anna Baburkina
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Сейчас на электронной площадке "РТС-тендер" объявлено 18 аукционов на приобретение квартир на вторичном рынке жилья, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска приглашает физических и юридических лиц принять участие в аукционах по приобретению жилых помещений.

Квартиры будут предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также в рамках программы расселения аварийного фонда.

Сроки окончания подачи заявок по 14 из них – 3 августа, по четырем – 10 августа.

Напомним, в Петрозаводске выигравшие суды 42 сироты ждут получения квартир.

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Комментарии

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кир
2020-07-30 15:09:07
Купить жильё сиротам - это одно. А как сохранить его в пользовании сироты - это другое. Никто этим не занимается и не сопровождает. А преступность уже руки потирает от предстоящей выгоды. Квартиры сразу отберут у молодых, не имеющих социального опыта проживания и выживания в агрессивной общественной среде.
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