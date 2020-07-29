Власти Петрозаводска объявили аукционы на покупку жилья для сирот

Сейчас на электронной площадке "РТС-тендер" объявлено 18 аукционов на приобретение квартир на вторичном рынке жилья, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска приглашает физических и юридических лиц принять участие в аукционах по приобретению жилых помещений.



Квартиры будут предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также в рамках программы расселения аварийного фонда.

Сроки окончания подачи заявок по 14 из них – 3 августа, по четырем – 10 августа.



Напомним, в Петрозаводске выигравшие суды 42 сироты ждут получения квартир.