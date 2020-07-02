В Петрозаводске выигравшие суды 42 сироты ждут получения квартир

На исполнении у судебных приставов находится 42 производства о предоставлении жилья детям-сиротам, которым квартиры обязана предоставить администрация Петрозаводска.

По сообщению Управления судебных приставов по Карелии, ведомством был направлен запрос в администрацию Петрозаводского городского округа о количестве проведенных аукционов в 2020 году на приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, на какую сумму они были проведены и их результаты.

Согласно полученному ответу на средства субвенции городом приобретено 20 квартир для детей-сирот на общую сумму более 30 млн рублей, из которых по состоянию на 5 июня оплачено 6 муниципальных контрактов на общую сумму почти 9 млн рублей (часть договоров находится на подписании).

На сегодняшний день судебным приставом-исполнителем окончено 10 исполнительных производств, отметили в управлении.

До конца 2020 года администрации города необходимо еще приобрести 38 жилых помещений для детей-сирот.

В этом году Петрозаводску предусмотрено выделение субвенции на покупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 90 млн 137 тыс. рублей. На эти средства мэрия планирует приобрести 58 жилых помещений.

Ранее в Карелии парламент изменил методику обеспечения вещами детей-сирот.