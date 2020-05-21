В Карелии парламент изменил методику обеспечения вещами детей-сирот

Власти региона заменили денежной компенсацией приобретение необходимых вещей выпускникам детских домов в Карелии.

Депутаты Законодательного собрания Карелии на сессии парламента, состоявшейся 21 мая, поддержали законопроект, который предусматривает возможность выплаты выпускникам организаций для детей-сирот денежной компенсации в размере, необходимом для приобретения "одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования". По оценке автора законодательной инициативы, действующий вариант централизованной закупки вещей для нужд детей-сирот, не соответствует запросам выпускников.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".