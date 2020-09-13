Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске у школы стерли пешеходный переход (ФОТО) 9
Сегодня 06:40
Осенняя ярмарка в Карелии пройдет онлайн 1
Сегодня 12:14
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020 19:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
13.09.2020 19:00
Мэрия заявила о готовности Петрозаводска к зиме 8
Сегодня 11:57

Власти Петрозаводска объявят войну крысам

Новости. Общество
16:11, 14 Сентября 2020
фото: © кадр из мультфильма "Гадкий утёнок и я"
Загрузка...

В сентябре в городе стартует кампания по дератизации, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 15 до 30 сентября в Петрозаводске запланированы мероприятия по дератизации. Масштабную акцию организует администрация карельской столицы. Для участия в ней приглашаются все управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита и другие социально значимые объекты.

Дератизация планируется на контейнерных площадках, находящихся на дворовых и территориях общего пользования, в подвалах жилых домов, детских садах, школах и др. Только при одновременном проведении мероприятий всеми организациями может быть достигнут наилучший результат в борьбе с грызунами.

Информацию о реализации дератизационных мер, об обработанной площади (кв.м.) с указанием количества объектов (многоквартирные дома, отдельно стоящие здания и т.д.) необходимо направить на электронную почту: yuliya.krasnaya@petrozavodsk-mo.ru. в срок до 7 октября 2020 года.

Администрация напоминает горожанам, что выбрасывать ТКО можно только в предназначенные для этого контейнеры. Ни в коем случае нельзя складировать отходы возле площадок, а тем более на общественных территориях: в парках, скверах или в лесополосе. Скопление мусора неминуемо влияет на увеличение популяции крыс.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-14 16:23:02
Борются ,борются с крысами, а их что-то меньше не становится.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 6
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»