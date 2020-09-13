Власти Петрозаводска объявят войну крысам

В сентябре в городе стартует кампания по дератизации, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 15 до 30 сентября в Петрозаводске запланированы мероприятия по дератизации. Масштабную акцию организует администрация карельской столицы. Для участия в ней приглашаются все управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита и другие социально значимые объекты.

Дератизация планируется на контейнерных площадках, находящихся на дворовых и территориях общего пользования, в подвалах жилых домов, детских садах, школах и др. Только при одновременном проведении мероприятий всеми организациями может быть достигнут наилучший результат в борьбе с грызунами.

Информацию о реализации дератизационных мер, об обработанной площади (кв.м.) с указанием количества объектов (многоквартирные дома, отдельно стоящие здания и т.д.) необходимо направить на электронную почту: yuliya.krasnaya@petrozavodsk-mo.ru. в срок до 7 октября 2020 года.

Администрация напоминает горожанам, что выбрасывать ТКО можно только в предназначенные для этого контейнеры. Ни в коем случае нельзя складировать отходы возле площадок, а тем более на общественных территориях: в парках, скверах или в лесополосе. Скопление мусора неминуемо влияет на увеличение популяции крыс.