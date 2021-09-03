Власти Петрозаводска обсудят с горожанами меры борьбы с незаконной рекламой

Администрация столицы Карелии анонсировала тему очередной общегородской планерки.

В понедельник, 6 сентября, в большом зале администрации состоится очередное открытое городское планерное совещание, сообщили в мэрии. Его посвятят вопросам борьбы с незаконной рекламой в Петрозаводске. Встреча традиционно начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна здесь.

В мэрии напомнили, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Администрация напоминает горожанам о действующих противоэпидемических требованиях: ограничении числа участников публичных мероприятий, масочном режиме и необходимости соблюдения социальной дистанции.