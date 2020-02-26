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Власти Петрозаводска перенесли аукцион на установку стелы "Город воинской славы"

Новости. Экономика
13:33, 27 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Торги назначены на начало марта.

Власти Петрозаводска в очередной раз отложили торги на установку стелы "Город воинской славы". Поначалу аукцион предполагалось провести накануне Дня защитника Отечества, потом его дату перенесли на 26 февраля, затем – на 3 марта, и, наконец, его назначили на 5 марта. Однако это вовсе не означает, что торги опять не передвинут на более поздний срок.

Напомним, заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей, и, судя по конкурсной документации, стела появится в столице Карелии только летом.

Читайте подробнее в статье "Стелу "Город воинской славы ко Дню Победы" не установят".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-02-27 14:20:59
А лучше бы и отменили своё решение и стелу установили в другом месте , дабы не портить облик площади Кирова . :)
новый
2020-02-27 13:50:13
У интеллектуальной либерастни появился еще один шанс сплясать вокруг дерева дружбы.
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