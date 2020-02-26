Власти Петрозаводска перенесли аукцион на установку стелы "Город воинской славы"

Торги назначены на начало марта.

Власти Петрозаводска в очередной раз отложили торги на установку стелы "Город воинской славы". Поначалу аукцион предполагалось провести накануне Дня защитника Отечества, потом его дату перенесли на 26 февраля, затем – на 3 марта, и, наконец, его назначили на 5 марта. Однако это вовсе не означает, что торги опять не передвинут на более поздний срок.

Напомним, заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей, и, судя по конкурсной документации, стела появится в столице Карелии только летом.

Читайте подробнее в статье "Стелу "Город воинской славы ко Дню Победы" не установят".