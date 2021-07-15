Власти Петрозаводска планируют снести очередные ветхие гаражи

Представители мэрии карельской столицы попросили владельцев нескольких старых гаражей разобрать незаконные строения.

Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконных построек на Октябрьском проспекте и Соломенской улице демонтировать объекты. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Снести незаконные постройки нужно своими силами и средствами до 30 июля.

«В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417, владельцев гаражей, расположенных на Октябрьском проспекте в районе домов № 2 и № 4А, а также на Соломенской улице в районе дома № 25 информируют о необходимости освободить земельные участки», — говорится в сообщении властей.

Ранее сообщалось, что вандалы исписали более сотни гаражей в отдаленном микрорайоне Петрозаводска.