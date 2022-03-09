Администрация предупредила о сносе еще 18 незаконных частных гаражей в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска предписала владельцам незаконно установленных гаражей в Октябрьском районе демонтировать постройки.
Обращении опубликовано на официальном сайте мэрии города.
Под снос попали 18 гаражей в районе домов № 4Б на Ленинградской улице и № 4В на Октябрьском проспекте.
«Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 31 марта», — предупредили в администрации.
Если владельцы этого не сделают, гаражи будут снесены принудительно.
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