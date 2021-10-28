Власти Петрозаводска предупредили об изменении движения транспорта на нескольких улицах

С 4 по 10 ноября изменится схема движения транспорта в микрорайоне Перевалка в Петрозаводске.

Как сообщили в администрации города, в эти дни будет закрыт проезд на участке улицы Фурманова между улицами Лежнёвой и Чапаева.

«Временные неудобства связаны устройством ливневой канализации в районе строящегося здания», — пояснили в мэрии.

Кроме того, в связи с проведением этих работ в период с 4 по 6 ноября будет запрещен проезд по нечётной стороне улицы Чапаева на участке между улицами Островского и Фурманова. Двустороннее движение на этом отрезке будет временно организовано по чётной стороне магистрали.