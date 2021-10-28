Реклама

Власти Петрозаводска предупредили об изменении движения транспорта на нескольких улицах

Новости. Общество
09:35, 28 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

С 4 по 10 ноября изменится схема движения транспорта в микрорайоне Перевалка в Петрозаводске.

Как сообщили в администрации города, в эти дни будет закрыт проезд на участке улицы Фурманова между улицами Лежнёвой и Чапаева.

«Временные неудобства связаны устройством ливневой канализации в районе строящегося здания», — пояснили в мэрии.

Кроме того, в связи с проведением этих работ в период с 4 по 6 ноября будет запрещен проезд по нечётной стороне улицы Чапаева на участке между улицами Островского и Фурманова. Двустороннее движение на этом отрезке будет временно организовано по чётной стороне магистрали.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)
21.10.2021, 12:30
Суд принял заявление о банкротстве крупного производителя продукции из ягод в Карелии

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 13
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
22.10.2021 15:45
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»