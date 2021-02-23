Власти Петрозаводска продают бывший Дом культуры за ноль рублей

Администрация Петрозаводска выставила на аукцион муниципальное здание бывшего Дома культуры Сулажгорского кирпичного завода.

Извещение о продаже размещено на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Согласно аукционной документации, начальная цена продажи составляет ноль рублей.

Здание бывшего ДК площадью более 300 кв. метров раньше было филиалом МУП "Городской дом культуры", но уже давно заброшено и находится в плачевном состоянии.

Об этом рассказывают в соцсетях жители микрорайона.

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Фото из группы "СКЗ-Сулажгорский Кирпичный Завод" Вконтакте.