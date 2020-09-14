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Власти Петрозаводска продолжают борьбу с незаконно установленными гаражами

Новости. Общество
08:49, 15 Сентября 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленных гаражей и шлагбаума.

Владельцев 14 гаражей и шлагбаума информируют о сносе объектов, сообщили в городской администрации.

Земельные участки освободят от конструкций до 30 сентября.

Под демонтаж попадают семь гаражей в районе дома № 25 на улице Правды, два гаража возле дома № 9 на улице Кутузова, четыре гаража около дома № 25 на улице Фридриха Энгельса, один гараж у дома № 1 на Зелёной улице и шлагбаум у дома № 11Б на улице Паустовского.

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