Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:50, 25 Апреля 2019
фото: Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска рассказали, куда потратят дополнительно 2 млрд рублей

Загрузка...

Депутаты Петросовета внесли изменения в бюджет Петрозаводска на ближайшие три года, перераспределив в общей сложности более 2 млрд рублей.

Этот вопрос обсуждался сегодня на внеочередной сессии Петросовета.

Председатель комитета финансов администрации Петрозаводска Елена Логинова пояснила, что вынесение вопроса на внеочередную сессию мотивировано желанием своевременного освоения средств, поступивших из вышестоящих бюджетов.

"Предусматривается увеличение как доходов, так и расходов бюджета по всем трем годам исключительно за счет средств межбюджетных трансфертов. По 2019 году - это объем доходов и расходов 669 миллионов плюсом. 2020-й - 706 миллионов. 2021- 677 миллионов рублей", - сообщила Логинова.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь
18.04.2019, 11:25
В Карелию идет летняя погода

Аналитика

Сегодня 10:26
Капитал
Об "отложенном эффекте" 3
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
23.04.2019 11:05
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 2
22.04.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Весенняя Ярмарка в Петрозаводске 2019
24.04.2019 16:48
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»