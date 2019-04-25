Власти Петрозаводска рассказали, куда потратят дополнительно 2 млрд рублей

Депутаты Петросовета внесли изменения в бюджет Петрозаводска на ближайшие три года, перераспределив в общей сложности более 2 млрд рублей.

Этот вопрос обсуждался сегодня на внеочередной сессии Петросовета.

Председатель комитета финансов администрации Петрозаводска Елена Логинова пояснила, что вынесение вопроса на внеочередную сессию мотивировано желанием своевременного освоения средств, поступивших из вышестоящих бюджетов.

"Предусматривается увеличение как доходов, так и расходов бюджета по всем трем годам исключительно за счет средств межбюджетных трансфертов. По 2019 году - это объем доходов и расходов 669 миллионов плюсом. 2020-й - 706 миллионов. 2021- 677 миллионов рублей", - сообщила Логинова.

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