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Власти Петрозаводска решили оптимизировать молодежный клуб и библиотеку на Древлянке

Новости. Общество
10:20, 24 Ноября 2020
фото: © страница "ВКонтакте" Галины Васильевой
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Помещения подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе планируют передать библиотеке №22, которая покинет здание ТЦ "Столица".

Как сообщает депутат Петросовета Галина Васильева, период пандемии надоумил чиновников комитета социального развития городской администрации заняться вплотную еще одним учреждением – подростково - молодежным клубом на Древлянке, который с 1993 года числился как подростковый клуб.

"О закрытии клуба по адресу Лососинское шоссе, 31/5 депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту узнали накануне заседания 18 ноября. В адрес некоторых депутатов пришли письма от молодых ребят с просьбой защитить клуб и не закрывать по причине его значимости для молодежи микрорайона. Депутаты, присутствующие на комиссии, отрицательно отреагировали на планы мэрии. Как оказалось, по информации Л. Иконниковой, председателя комитета, помещения клуба хотят передать библиотеке, а клуб рассредоточить по школам или как-то по-другому… Такая схема закрытия подростковых клубов в городе уже знакома: на словах одно, а на деле другое. Считай, пропал клуб!" – пишет на своей странице в "ВКонтакте" Галина Васильева.

По словам городского парламентария, проблемы возникли с арендой помещений для библиотеки на Лососинском шоссе, 26, а точнее с оплатой аренды. В течение десяти лет город по договору с собственником ТЦ "Столица", в здании которого находится библиотека, не платил за аренду и коммунальные услуги, даже косметический ремонт делал собственник на свои средства. И только с 2012 года изменилась ситуация, когда по требованию прокуратуры администрация Петрозаводска заключила договор аренды с собственником помещения. С 2012 по 2016 годы оплата за аренду составляла 3229464 руб. в год (470 руб/кв.м), с 2017 по 2018 годы – 2404920 руб. (350 руб./кв. м), с 2019 по 2020 годы – 1649976 руб. в год (240 руб./кв.м). По просьбе администрации города и учреждения собственник шел навстречу и снижал арендную плату. В 2019 году библиотека сдавала в субаренду часть помещений детскому развивающему центру "AMAKids" и соответственно этим оплачивала коммунальные расходы. С октября 2020 года библиотека сдает половину помещений в субаренду муниципальному танцевальному клубу "Ритм", значительно покрывая расходы за аренду.

По информации Галины Васильевой, летом этого года по указанию руководства библиотека значительно сократила книжный фонд, списала в макулатуру большое количество книг, оставив в работе издания не ранее 2010 года, объединила детский и взрослый отделы. Из 40 тыс. книжного фонда летом списали около 15 тыс. книг, в настоящий момент списание не закончено. Например, в детском отделе из 30 стеллажей с книгами осталось всего 12.

"Посетив учреждения – библиотеку № 22 и подростково - молодежный клуб "Дорога" на Древлянке - хочу отметить, что положительный опыт и повседневные дела учреждений, работающих с 1993-1994 годов, заслуживают внимания, но никак не ликвидации полной или частичной. В Петрозаводске учреждений такой направленности должно быть в разы больше. Когда-то только на Древлянке было три библиотеки, в том числе одна детская. Сейчас в городе осталось всего 8 муниципальных библиотек. Когда-то в городе и подростковых клубов было более 20, на сегодняшний день их 7. Это при населении более 281 тыс. человек. Достаточно ли по нормативам? Даже из расчета на 20 тыс. населения их должно быть минимум 14", - считает депутат.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2020-11-24 10:45:43
"оставив в работе издания не ранее 2010 года" - косвенно переписывание истории. Заодно порча вкуса детей - качество изданий падает год от года.
Ну ничё, сейчас кто-нибудь просветит, что это нехорошие комми открывали читальни в каждой деревне, дабы исконную dukhovnost истребить, а ныне вам и так по РенТВ горе-агентша всё растолкует...
А клуб зачем? Людей воспитывать? Чтоб учились думать неположенное? Пивнух наставить побольше, это быстрее отобьётся.
Гость
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