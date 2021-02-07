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Власти Петрозаводска решили отдать лагерь "Старт" Олимпийскому училищу

Новости. Общество
11:06, 08 Февраля 2021
фото: © ОНФ в Карелии
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Администрацией Петрозаводска рассчитывает передать детский спортивно-оздоровительный лагерь "Старт" в федеральную собственность.

Как сообщили "Столице на Онего" в министерстве образования Карелии, этим летом лагерь "Старт", располагающийся в Кондопожском районе, скорее всего вновь не откроется для детей. В бюджете Петрозаводска, в ведении которого находится загородная стационарная база, не предусмотрены средства на поддержку в 2021 году материально-технической базы лагеря, а также на выполнение предписаний надзорных органов.

"Прокуратура Петрозаводска обратилась в суд с иском о понуждении администрации города и Центральной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва № 2, в оперативном управлении которого находится лагерь "Старт", совершить определенные действия в интересах несовершеннолетних лиц, поскольку нарушаются их права на охрану жизни и здоровья", - отметили в министерстве.

При этом в настоящее время рассматривается вопрос передачи детского спортивно-оздоровительного лагеря "Старт" в федеральную собственность. Власти Петрозаводска пытаются согласовать передачу "Старта" в оперативное управление училища олимпийского резерва в Кондопоге. Училище, заинтересованное в создании условий для круглогодичной непрерывной подготовки спортсменов высокого класса, передаст это предложение в адрес Минспорта России.

Ранее сообщалось, что в целях привлечения инвестиций для дальнейшего развития стационарного лагеря "Старт" и базы отдыха "Дружба" администрацией Петрозаводского городского округа направлены заявки в Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".

"Ожидается, что после рассмотрения данных заявок корпорацией будут предложены варианты по финансированию проектов реконструкции указанных загородных объектов в рамках государственно-частного партнерства", – заявили в администрации города.

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