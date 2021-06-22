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Власти Петрозаводска решили расспросить предпринимателей, какая им нужна помощь

Новости. Экономика
14:49, 23 Июня 2021
фото: pixabay

Администрация карельской столицы решила провести опрос представителей малого и среднего бизнеса, в том числе, самозанятых, в какой помощи от властей они нуждаются.

В анкете перечислены 14 действующих мер господдержки, в основном, по выдаче субсидий. Администрация города хочет понять, чего предпринимателям еще не хватает.

Цель этого опроса – «улучшение условий ведения бизнеса, получение обратной связи и формирование эффективного взаимодействия предпринимателей с органами местного самоуправления», пояснили в мэрии.

Как пройти анкетирование, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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