Власти Петрозаводска решили расспросить предпринимателей, какая им нужна помощь

Администрация карельской столицы решила провести опрос представителей малого и среднего бизнеса, в том числе, самозанятых, в какой помощи от властей они нуждаются.

В анкете перечислены 14 действующих мер господдержки, в основном, по выдаче субсидий. Администрация города хочет понять, чего предпринимателям еще не хватает.

Цель этого опроса – «улучшение условий ведения бизнеса, получение обратной связи и формирование эффективного взаимодействия предпринимателей с органами местного самоуправления», пояснили в мэрии. Как пройти анкетирование, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".