890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Вадовцы" с коронавирусом голодали в районной больнице в Карелии 1
25.07.2020 14:08
Автомобиль улетел в кювет на трассе в Карелии
25.07.2020 14:57
Финляндия продлила закрытие границы с Россией 1
25.07.2020 16:23
В Петрозаводске стартовало рейтинговое интернет-голосование по выбору территорий для благоустройства 1
25.07.2020 14:17
Власти Петрозаводска заставят подрядчика переделать лестницу на Вольной 18
25.07.2020 12:40
Глава Минздрава Карелии: "Мы стараемся не думать о смерти, сделав эту тему табу"
25.07.2020 13:43

Власти Петрозаводска снесут ларек, который "портит облик" площади Гагарина

Новости. Общество
10:50, 26 Июля 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Администрация Петрозаводска сообщила о скором демонтаже 10 торговых павильонов, в том числе, ларька, который много лет стоит на площади Гагарина.

Мэрия Петрозаводска сообщила о пересмотре формата взаимодействия с должниками, незаконно установившими нестационарные торговые объекты на территории общего пользования.

"Администрация города не намерена ждать добровольного исполнения судебных решений, вынесенных в пользу муниципалитета. Объекты будут демонтироваться в рамках муниципального контракта, а понесенные расходы – взыскиваться с их владельцев", - говорится в официальном сообщении администрации.

Как сообщили власти Петрозаводска, до конца августа будут демонтированы десять нестационарных торговых объектов.

В первую очередь планируется ликвидировать недействующий остановочный комплекс на площади Гагарина, который, как говорится в пресс-релизе мэрии, омрачает визитную карточку города.

При этом, помимо расходов администрации на демонтаж, на лиц, допустивших злостное неисполнение судебных актов, также будет наложена неустойка за просрочку исполнения судебных актов. Так, согласно решению Арбитражного суда Карелии, с собственника остановочного комплекса на площади Гагарина уже взыскана неустойка в размере 2 тыс. рублей за каждый день просрочки.

Напомним, ранее в Петрозаводске власти демонтировали торговый павильон, где располагалась популярная пекарня. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-07-26 11:11:45
э3324э53ЭГде же решительные действия по злостному неисполнению решения по сносу Пассажа? Тот изначально незаконный, в отличие от ларьков.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
19.07.2020, 13:57
Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Чтиво

24.07.2020 13:42
Без политики
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
Долгожданное открытие кинотеатра "Мираж Синема" в ТРЦ Тетрис уже сегодня.
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 32
23.07.2020 09:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»