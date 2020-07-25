Власти Петрозаводска снесут ларек, который "портит облик" площади Гагарина

Администрация Петрозаводска сообщила о скором демонтаже 10 торговых павильонов, в том числе, ларька, который много лет стоит на площади Гагарина.

Мэрия Петрозаводска сообщила о пересмотре формата взаимодействия с должниками, незаконно установившими нестационарные торговые объекты на территории общего пользования.

"Администрация города не намерена ждать добровольного исполнения судебных решений, вынесенных в пользу муниципалитета. Объекты будут демонтироваться в рамках муниципального контракта, а понесенные расходы – взыскиваться с их владельцев", - говорится в официальном сообщении администрации.

Как сообщили власти Петрозаводска, до конца августа будут демонтированы десять нестационарных торговых объектов.

В первую очередь планируется ликвидировать недействующий остановочный комплекс на площади Гагарина, который, как говорится в пресс-релизе мэрии, омрачает визитную карточку города.

При этом, помимо расходов администрации на демонтаж, на лиц, допустивших злостное неисполнение судебных актов, также будет наложена неустойка за просрочку исполнения судебных актов. Так, согласно решению Арбитражного суда Карелии, с собственника остановочного комплекса на площади Гагарина уже взыскана неустойка в размере 2 тыс. рублей за каждый день просрочки.

Напомним, ранее в Петрозаводске власти демонтировали торговый павильон, где располагалась популярная пекарня.