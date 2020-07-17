Павильон популярной пекарни в Петрозаводске снесли (ФОТО)

Незаконно установленный павильон на улице Кирова демонтировали.

Власти Петрозаводска заверены работы по демонтажу незаконно установленного нестационарного объекта, расположенного в районе дома № 2 по улице Кирова. Павильон, который простоял более 20 лет, полностью разобрали.



Столица на Онего

Как стало известно "Столице на Онего", администрация Петрозаводска демонтировала незаконный объект по решению суда. Павильон был признан бесхозным. Все юридические лица, которые были с ним связаны уже ликвидированы. Пекарня, занимавшая павильон, - субарендатор.



Столица на Онего

Незаконный объект был установлен с нарушением минимального противопожарного расстояния. МЧС привлекало администрацию города к административной ответственности.

Читатели "Столицы на Онего" запечатлели на фото то, что осталось от павильона.

Ранее власти Петрозаводска просят горожан быть бдительными при покупке гаражей. Хозяева незаконных объектов пытаются сбыть свое имущество до демонтажа.



Столица на Онего