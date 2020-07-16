890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Живого пациента сочли мертвым и не выпускали из морга
16.07.2020 19:40
Министр образования Карелии рассказал о первых результатах ЕГЭ
16.07.2020 18:00
Представители завода "Ягоды Карелии" опровергли информацию о ненадлежащем качестве продукции 1
16.07.2020 17:06
Совершивший смертельное ДТП водитель продолжает гонять по Петрозаводску, нарушая ПДД (ВИДЕО) 5
Сегодня 11:58
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол" 6
16.07.2020 16:46
В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности 13
16.07.2020 18:34

В Петрозаводске хозяева незаконных гаражей пытаются сбыть свое имущество до демонтажа

Новости. Общество
14:00, 17 Июля 2020
фото: © администрация Петрозаводска
Загрузка...

Петрозаводчане, незаконно установившие нестационарные объекты, пытаются продать их до исполнения требования муниципалитета об освобождении территории, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, в настоящее время подрядчик в рамках муниципального контракта демонтирует гаражи на Комсомольском проспекте. Всего в июле-августе планируется убрать 30 самовольно установленных объектов. Затраты администрации, связанные с мероприятиями по демонтажу, подлежат возмещению в полном объеме лицом, самовольно установившим нестационарный объект. Они включают в себя расходы по контракту и оценке имущества. Сумма к возмещению за демонтаж гаража может составлять до 15 тыс. рублей.

Как отмечают в администрации города, в ходе исполнения контракта неоднократно возникали ситуации, при которых люди, незаконно установившие гаражи, перепродавали имущество, избегая правовых последствий.

Власти Петрозаводска просят горожан быть бдительными при покупке гаражей. При заключении сделки купли-продажи необходимо требовать документы, свидетельствующие о законном расположении имущества на земельном участке.

Напомним, до 30 июля власти Петрозаводска просят убрать два гаража на Перевалке.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 1
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»