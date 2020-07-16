В Петрозаводске хозяева незаконных гаражей пытаются сбыть свое имущество до демонтажа

Петрозаводчане, незаконно установившие нестационарные объекты, пытаются продать их до исполнения требования муниципалитета об освобождении территории, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, в настоящее время подрядчик в рамках муниципального контракта демонтирует гаражи на Комсомольском проспекте. Всего в июле-августе планируется убрать 30 самовольно установленных объектов. Затраты администрации, связанные с мероприятиями по демонтажу, подлежат возмещению в полном объеме лицом, самовольно установившим нестационарный объект. Они включают в себя расходы по контракту и оценке имущества. Сумма к возмещению за демонтаж гаража может составлять до 15 тыс. рублей.

Как отмечают в администрации города, в ходе исполнения контракта неоднократно возникали ситуации, при которых люди, незаконно установившие гаражи, перепродавали имущество, избегая правовых последствий.

Власти Петрозаводска просят горожан быть бдительными при покупке гаражей. При заключении сделки купли-продажи необходимо требовать документы, свидетельствующие о законном расположении имущества на земельном участке.

Напомним, до 30 июля власти Петрозаводска просят убрать два гаража на Перевалке.