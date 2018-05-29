Власти Петрозаводска требуют убрать шиномонтаж у Республиканской больницы

Владельцам нестационарных объектов по Лососинскому шоссе необходимо снести их, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам трех незаконно установленных нестационарных объектов - контейнера, павильона и киоска, расположенных в районе дома № 5 по шоссе Лососинскому, добровольно, своими силами и средствами произвести демонтаж указанных объектов в срок до 12 июня.