Власти Петрозаводска требуют убрать шиномонтаж у Республиканской больницы

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Владельцам нестационарных объектов по Лососинскому шоссе необходимо снести их, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцам трех незаконно установленных нестационарных объектов - контейнера, павильона и киоска, расположенных в районе дома № 5 по шоссе Лососинскому, добровольно, своими силами и средствами произвести демонтаж указанных объектов в срок до 12 июня.
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