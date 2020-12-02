Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске дети устроили смертельные игры на дороге (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:40
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса 3
Сегодня 14:19
В Карелии судебный пристав "выбила" лекарство за 31 млн рублей для ребенка-инвалида 11
Сегодня 10:53
Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом 1
02.12.2020 20:40
Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 06:50
Ведущая Первого канала "поговорила со звездами" и узнала дату окончания пандемии 4
02.12.2020 21:30
Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии
Сегодня 09:05

Власти Петрозаводска ведут борьбу за безопасность на скользких улицах города

Новости. Общество
16:28, 03 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

Магистрали и тротуары Петрозаводска чистят и обрабатывают противогололёдными материалами для обеспечения безопасности жителей карельской столицы.

Компания "ТехРент" обрабатывает проезжие части и тротуары противогололёдными материалами. Круглосуточно на улицах города работает более трёх десятков единиц техники. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В труднодоступных для машин местах задействованы мобильные бригады. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановкам.

На этой неделе автогрейдер профилирует грунтовое покрытие на Кукковке (в районе ТИЗ "Усадьба") и на Бараньем Берегу. Кроме того, подрядчик продолжает убирать мусор с дорог, тротуаров и магистральных газонов в разных районах города, сообщают в мэрии.

Ранее Госавтоинспекция Карелии предупреждала водителей об ухудшении дорожной обстановки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться
29.11.2020, 15:45
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)

Аналитика

02.12.2020 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 2
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»