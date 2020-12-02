Власти Петрозаводска ведут борьбу за безопасность на скользких улицах города

Магистрали и тротуары Петрозаводска чистят и обрабатывают противогололёдными материалами для обеспечения безопасности жителей карельской столицы.

Компания "ТехРент" обрабатывает проезжие части и тротуары противогололёдными материалами. Круглосуточно на улицах города работает более трёх десятков единиц техники. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В труднодоступных для машин местах задействованы мобильные бригады. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановкам.

На этой неделе автогрейдер профилирует грунтовое покрытие на Кукковке (в районе ТИЗ "Усадьба") и на Бараньем Берегу. Кроме того, подрядчик продолжает убирать мусор с дорог, тротуаров и магистральных газонов в разных районах города, сообщают в мэрии.

Ранее Госавтоинспекция Карелии предупреждала водителей об ухудшении дорожной обстановки.