Власти Петрозаводска взяли под свой контроль прыжки с парашютом

Администрация Петрозаводска начала предоставлять новую муниципальную услугу, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

За выдачей разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов необходимо обращаться в управление по делам ГО и ЧС.

Постановлением администрации от 8 июня 2018 года №1688 утвержден административный регламент по представлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенных в границах Петрозаводского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации".

Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление по делам ГО и ЧС, расположенное по адресу: ул. Куйбышева, дом 20. Телефон: 78-01-11.

Консультации по предоставлению муниципальной услуги можно получить при письменном обращении, по телефону, электронной почте и при личном обращении.