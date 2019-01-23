Власти пообещали купить 51 квартиру медикам в районах Карелии

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За счет республиканского бюджета для медицинских специалистов в районах Карелии планируется приобрести 51 квартиру, сообщает региональный Минздрав.
"Всего планируется приобрести 51 квартиру во всех районах республики. Это позволит привлечь на работу в центральные районные больницы врачей наиболее востребованных специальностей, приблизить специализированную медицинскую помощь населению, что отразится на улучшении демографической ситуации в Карелии", - говорится в сообщении.
В 2018 году в рамках финансирования мероприятий программы п из республиканского бюджета было выделено 53 млн рублей на приобретение в районах Карелии квартир для врачей.
Служебные квартиры были предоставлены семи врачам, приехавшим из других регионов России и трудоустроившимся в Кемскую, Беломорскую и Олонецкую центральные районные больницы.
Благоустроенное жилье для медицинских специалистов (около 20 одно- и двухкомнатных квартир) приобретено также в Пряжинском, Питкярантском, Кондопожском, Медвежьегорском, Калевальском, Сегежском районах и в Костомукше.
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