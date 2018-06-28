Власти потратили 125 тысяч рублей на Концепцию промпарков Карелии, которая оказалась никому не нужна

Концепция создания промышленных парков в Карелии обошлась в 125 тыс. рублей, но она оказалась невостребованной.

Корпорация развития Карелии 1 октября 2014 года заключила договор возмездного оказания услуг с физическим лицом. Оставим в стороне вопрос, кто был этим лицом и был ли он достаточно профессионален, чтобы "заменить", например, отраслевой институт или группу учёных-регионалистов, которые могли бы объединиться в так называемый "временный творческий коллектив". Предметом договора являлось "оказание услуг по разработке проекта концепции создания сети промышленных парков на территории Республики Карелия".

Исполнителем договора был представлен проект Концепции создания и территориально-пространственного размещения индустриальных парков в Республике Карелия. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписан 17 ноября 2014 года. В соответствии с указанным актом, услуги были оказаны в полном объёме. Корпорация развития не имела претензий к качеству оказанных услуг.

Акционерным обществом произведены расходы в сумме 125.600 рублей, в том числе выплачено физическому лицу – 86.000 рублей, перечислены налоги: НДФЛ – 12.700 рублей, страховые взносы – 26.900 рублей.

В своём отчёте Контрольно-счетная палата республики отмечает, что проект Концепции создания и территориально-пространственного размещения индустриальных парков не утверждён правительством Республики Карелия, фактически не реализовывался, следовательно, средства в объеме 125.639,62 рублей израсходованы неэффективно;

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