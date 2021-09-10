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Власти предложили ограничивать использование средств связи при чрезвычайных ситуациях

Новости. Общество
21:30, 14 Сентября 2021
фото: pixabay.com / JESHOOTS-com

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Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера… Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течении шести лет», — говорится в проекте документа.

Отмечается, что кроме приостановления или ограничения связи планируется определить порядок приоритетного использования средств связи. Так, приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им предлагается предоставить «первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи» во время ЧС.

«Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации во взаимодействии ‎с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — предусматривает проект.

При этом указывается, что предложения соответствующего координационного органа доводятся ‎до Минцифры с использованием любых видов связи и рассматриваются незамедлительно.

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