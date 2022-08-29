Власти района Карелии объявили набор в народную дружину

В Питкяранте для охраны общественного правопорядка решили привлечь дружинников.

Власти проводят набор в добровольную народную дружину по охране общественного порядка на территории Питкярантского городского поселения. Об этом информирует сайт администрации Питкярантского района.

Предполагается, что дружинники будут заниматься поддержкой общественного правопорядка и безопасности на улицах.

«Развитие народных дружин станет значимым фактором профилактики уличной преступности, поможет искоренить проявления хамства, неуважительного отношения к окружающим в общественных местах и в конечном итоге позволит нашему городу стать в полной мере комфортным и безопасным, привлекательным и радушным для проживания и отдыха граждан», — говорится в сообщении.

В народную дружину принимают на добровольной основе граждане России, достигших возраста 18 лет, «способных по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников».

Не могут стать дружинниками люди с имеющейся судимостью или находящиеся под уголовным преследованием; осужденные за умышленные преступления; экстремисты; страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом и так далее.

Ранее сообщалось, что бороться с браконьерами в Карелии будут помогать охотничьи «дружинники».