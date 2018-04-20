Власти раскрыли целевые показатели роста экономики Карелии до 2022 года

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Концепция социально-экономического развития Карелии до 2022 года, одобренная накануне парламентом республики, содержит 29 целевых показателей.
Из общего числа показателей 14 относятся к сфере экономики.
Согласно документу, валовый региональный продукт должен вырасти к 2022 году до 352 млрд. рублей (на 38% по сравнению с 2017 годом), инвестиции в основной капитал – до 78 млрд. рублей (на 87%), внешнеторговый оборот – до 2,4 млрд. рублей (на 74%).
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газете "Вести Карелии".
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