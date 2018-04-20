Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
12:27, 20 Апреля 2018

Власти раскрыли целевые показатели роста экономики Карелии до 2022 года

По теме

Власти намерены к 2022 году в 1,5 раза сократить долю бедного населения в Карелии
20.04.18 11:22
Средняя зарплата в Карелии превысила 37 тысяч рублей
20.04.18 10:39
Наблюдавшийся два года спад в пищепроме Карелии сменился ростом
20.04.18 09:54
Все новости
Загрузка...

Концепция социально-экономического развития Карелии до 2022 года, одобренная накануне парламентом республики, содержит 29 целевых показателей.

Из общего числа показателей 14 относятся к сфере экономики.

Согласно документу, валовый региональный продукт должен вырасти к 2022 году до 352 млрд. рублей (на 38% по сравнению с 2017 годом), инвестиции в основной капитал – до 78 млрд. рублей (на 87%), внешнеторговый оборот – до 2,4 млрд. рублей (на 74%).

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газете "Вести Карелии".

По теме

Власти намерены к 2022 году в 1,5 раза сократить долю бедного населения в Карелии
20.04.18 11:22
Средняя зарплата в Карелии превысила 37 тысяч рублей
20.04.18 10:39
Наблюдавшийся два года спад в пищепроме Карелии сменился ростом
20.04.18 09:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2018-04-20 12:35:30
" Власть должна решать конкретные, а не мнимые проблемы "
В. Ульянов.
Люди должны знать и видеть , что делается правительством сейчас , а в необозримом будущем . Сказки всё это . Так уже прожили 18 лет , хочется увидеть и что то другое....хорошее (((((((((((((((((((((((((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
13.04.2018, 10:09
Экс-директор санатория "Марциальные воды" подозревается в хищении 10 млн рублей

Аналитика

19.04.2018 13:51
Расследование
АО "Пряжинское": хроника разорения 3
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

19.04.2018 10:29
Без политики
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?" 2
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
Девять признаков плохой площадки автошколы
18.04.2018 12:48
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 6
17.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»