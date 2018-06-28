Власти рассказали, как "выбивают" долги по зарплате строителям перинатального центра

Правительство Карелии отчиталось о мерах воздействия на компании, отказывающиеся платить строителям Республиканского перинатального центра в Петрозаводске.

Как сообщают в правительстве, властям удалось добиться выплаты задолженности, сформированной некоторыми организациями. Также удалось привлечь к ответственности работодателей, нарушающих трудовое законодательство.

Так, в марте по инициативе правительства инспекция труда провела проверку ООО "Вайт Норд". Было выдано предписание о погашении задолженности. Организация привлечена в ответственности в виде штрафа в 30 тыс. руб. По результатам проверок органами прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования. Материалы в отношении одного из субподрядчиков, который зарегистрирован в Санкт-Петербурге, направлены в Государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга.

Что еще было сделано, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".