Власти рассказали, перестанут ли обучать профессии автомеханика и токаря в Карелии

В управлении труда и занятости республики прокомментировали приказ Минпросвещения, согласно которому готовится запрет учебным заведениям принимать на обучение в средние профессиональные учебные заведения по ряду программ.

В проекте приказа Минпросвещения указано, что с 2021 года следует прекратить обучение по программам девяти профессий: автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

В карельском управлении труда и занятости сообщили, что подготовка специалистов по указанным в приказе профессиям будет продолжаться и далее, но по обновленным стандартам профессии.

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