Власти решили выяснить, где в Карелии нужны площадки для придорожного сервиса

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии решило выяснить мнение предпринимателей, где лучше всего разместить объекты придорожной инфраструктуры.

С учетом этих предложений власти планируют организовать работу по составлению проектной документации и планировке территорий для обустройства новых или реконструкции существующих площадок отдыха, кемпингов, мотелей, кафе, заправочных станций, станций техобслуживания.

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