Власти собираются очистить русло и берега Неглинки в Петрозаводске

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии приступило к подготовке государственного контракта на разработку проекта по очистке от мусора реки Неглинка в Петрозаводске.

Как сообщили "Вестям Карелии" в пресс-службе правительства республики, для этой цели Карелия получила из федерального бюджета 1,2 млн рублей в рамках национального проекта "Экология" на 2020 год.

Федеральное агентство водных ресурсов согласовало выделение этих средств при условии, что власти Петрозаводска ликвидируют источники антропогенного загрязнения реки Неглинка.

Какие еще условия поставили перед городскими властями, читайте в материале делово интернет-газеты "Вести Карелии".