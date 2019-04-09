Власти собираются очистить русло и берега Неглинки в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Министерство природных ресурсов и экологии Карелии приступило к подготовке государственного контракта на разработку проекта по очистке от мусора реки Неглинка в Петрозаводске.
Как сообщили "Вестям Карелии" в пресс-службе правительства республики, для этой цели Карелия получила из федерального бюджета 1,2 млн рублей в рамках национального проекта "Экология" на 2020 год.
Федеральное агентство водных ресурсов согласовало выделение этих средств при условии, что власти Петрозаводска ликвидируют источники антропогенного загрязнения реки Неглинка.
Какие еще условия поставили перед городскими властями, читайте в материале делово интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.04.2019, 23:30
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
07.04.2019, 11:00
Аналитика
Сегодня 09:00
Обществоведение
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии