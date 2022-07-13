Власти собираются сдать в аренду бизнесу судоходный канал в Карелии

Судоходный канал в заливе Ладожского озера в Карелии, который находится в государственной собственности, собираются сдать в аренду для коммерческой деятельности.
Это следует из документации к аукциону на право заключения договора аренды.
Согласно условиям аукциона, гидротехническое сооружение планируется сдать в аренду на 5 лет по цене 8,8 тыс. рублей в месяц.
Канал расположен в заливе Ниэмелянсалми вблизи одноименного поселка Сортавальского района Карелии.
Организатор торгов - государственный Фонд госимущества РК.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание