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Новости. Экономика
16:07, 07 Июня 2019
фото: pixabay.com / Pexels

Власти сообщили, когда начнется обязательная фотофиксация техосмотра

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Закон об обязательной фотофиксации техосмотра вступит в силу в июне 2020 года.

Это следует из пункта закона, согласно которому он начнет действовать через год после официального опубликования.

Сегодня документ был опубликован на официальном портале правовой информации после его подписания президентом России Владимиром Путиным.

Ранее после принятия законопроекта в Госдуме, пресс-служба парламента сообщила, что "документом вводятся обязательная фотофиксация автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью".

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

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