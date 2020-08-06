Власти требуют снести бытовку, испортившую вид Французских прудов в центре Петрозаводска

Владельцу самовольно установленной заброшенной бытовки в центре карельской столицы предлагается самостоятельно ее демонтировать, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

В районе аллеи над Французскими прудами (у асфальтовой велосипедной дорожки вдоль реки Лососинки) располагается заброшенная бытовка. Ее демонтаж планируется произвести после 10 августа.





Нестационарный объект установлен самовольно. Администрация предлагает владельцу бытовки добровольно, своими силами и средствами освободить земельный участок в срок до 10 августа.