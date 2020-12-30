Власти заявили о разработке антидота от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

"Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", — сказала она.

По ее словам, препарат прошел доклинические исследования, которые, с одной стороны, показали его полную безопасность, так как он не действует на организм и на иммунитет человека, а с другой — высокую эффективность, превышающую 99 процентов.

ФМБА подготовило досье для получения разрешения на клинические исследования и надеется успеть сделать это до Нового года.

"В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", — подчеркнула глава агентства.

Второй препарат, отметила она, — профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах COVID-19.

"Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время — последняя стадия его регистрации", — сказала Скворцова.

Кроме того, она отчиталась и о работах ФМБА по разработке вакцин.

"В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период", — заключила Скворцова.